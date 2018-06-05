是方今掛牌上櫃 盤中股價漲幅逾27% 今年強攻雲端業務

中華電信 (2412) 轉投資是方電訊 (6561) 今上櫃掛牌交易，掛牌價 170 元，盤中一度達 216 元，漲幅逾 27%，是方董事長吳彥宏表示，近年來是方雲端的營收持續成長，首季是方雲端營收比重約 7%，由於雲端貢獻毛利率高於平均，未來希望拉高營收占比到一成。吳彥宏指出，是方會持續在雲端上做投資，今年資本支出約 1.2 億多元，希望今年營運比去年更好。



是方電訊初次上櫃承銷案已於 5 月 22 日全部順利拍賣成功，競拍得標加權平均價格 197.50 元，為競拍底價 136 元約 1.5 倍，並於 5 月 30 日公開抽籤完畢，合格抽籤數約有 16.9 萬，中籤率僅為 1.27%，顯示投資人參與競拍及抽籤申購熱烈，是方電訊預計掛牌股本為 6.89 億元，且於 5 日以承銷價每股 170 元正式掛牌上櫃。



是方儘管是中華電關係企業，但是方客戶群卻擴及國內 5 家電信業者、國外電信業者、企業用戶以及國際 TPIX 會員客等。是方電訊 2016 及 2017 年每股盈餘分別為 5.29 元及 6.4 元；2018 年第一季每股盈餘為 1.81 元，近年來由於 IDC 機房進駐率逐年增加及雲端應用服務營收占比提升，毛利率更由 2015 年度 30.2% 逐年提升至今年首季 39.57%。



是方發展重點著重在 AI 及雲端應用服務方面，將建置 Chief App Cloud 應用雲平台，結合雲服務供應商，提供包括智慧製造、IoT 物聯網、行銷應用、虛擬實境、資安應用、企業商務應用等 6 大領域的 SaaS 服務；同時兼顧台商企業全球布局對於網路服務之需求，延伸全球企業網路服務，並與國際電信業者進行合作，擴大網路服務涵蓋區域，成為台灣連接國內外頻寬之重要閘口，期許成為東亞地區的電信樞紐及雲端商務應用中心。

