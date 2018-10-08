【倫元投顧】短線蘊量反彈，波段危機仍未解除

◆盤勢分析

美公債殖利率飆高、新台幣貶破今年新低，加上電子股旺季不旺、持續重挫破底，拖累大盤指數盤中再跌百餘點來到 10403 點，終場指數以下跌 61 點收在 10445 點，成交量為 1248 億。

短線而言，融資上週五大減約 40 億，今天應仍會再減，通常融資斷頭 1~3 天加上短線連續急跌後，加上今天收類似十字線的紡槌線，所以有機會蘊量反彈，快則明天慢則國慶日後。

但就波段而言，破年線之後又連殺幾根中長黑下來，且年線因扣去年 10~11 月 10700~10800 高指數區而下彎，所以這可說是走出之前規劃的最壞打算，短線縱有反彈但應過不了上週五長黑高點，而只要無法重新站上年線，原則上未來一個月左右，不是盤底，就是類似這段期間 OTC 指數走法，短線跌深反彈、均線壓下來再往下破底，待與年線負乖離拉大後，於 11 月中旬財報利空出盡~ 縣市長大選後，電子因進入財報空窗期做跌深報復性反彈，搭配近期相對抗跌強勢的金融和傳產原物料股、整理完創波段新高上去，台股再做一波右肩反彈到年線上下，即所謂的第四季瘋狗浪行情。唯一與之前規劃差別，就在於指數受電子拖累，要再過 11270 點機率已不大，以及電子股提早下來破底，跌的較深而已。

王信傑 分析師

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