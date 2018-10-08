【華冠投顧】今日雖有護盤…但止跌訊號到了嗎???可以開始撿便宜了嗎???

林幸蓉 分析師

焦點個股：6173 信昌電、2492 華新科、2481 強茂、2349 錸德、8044 網家

10 月 2 日（上週二）大盤指數來到 11064 高點時，幸運星老師早盤發現反轉訊號出現，且有大人「阿尼奇」在偷跑的跡象…… 當時老師預估未來可能會有「重大利空」發生…… 所以早盤開盤幸運星就立馬執行「停利」動作！！當天將全國會員股票全數獲利換鈔票，並且在 LINE 粉絲群組及《股市幸運星》節目中無私分享粉絲好友此重大轉折訊息…… 大盤「盤久不攻，將徒勞無功」！！並預言未來將開始殺盤！進入「急跌段」！！請大家小心防範，繫好安全帶！！

大盤要殺，就必定有利空！上週果然出現許多利空來淬鍊，而壓垮駱駝最後一根稻草是「「美軍將於 11 月穿越南海和台灣海峽海域軍演」」，大盤從周二高點 11064 點一路跌破至今日盤中低點 10403 點，短短五天震掉了 661 點！！為安定多頭信心，今日控盤者利用金融傳產進場護盤，但是「只敢小小護，不敢用力拉」…… 使尾盤收斂跌勢。大盤收盤跌 61 點，成交量 1,248 億……OTC 低點 124.34 點再破底，收盤 1.30%，成交量 275 億…… 短短五天跌幅達 8.03%，合計上漲檔數 542 家，下跌檔數 889 家（跌停７家）……

上週起逆勢上漲的個股都集中在生技、船運類股，短線操作請嚴設停利停損嚴守紀律：

生技：4743 合一、6578 達邦蛋、1795 美時、4142 國光生……

船運：2617 台航、2605 新興……

重災區：

被動元件：6173 信昌電、2492 華新科一度跌停，8163 達方、6155 鈞寶……

矽晶圓：3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶……

IC 設計：5274 信驊、6451 訊芯 - KY 跌停，3227 原相、2379 瑞昱、3034 聯詠……

二極體：2481 強茂、5425 台半

其他破底股：3563 牧德、4943 康控 - KY、8044 網家跌停，2231 為升、2498 宏達電、2349 錸德、3374 精材、3508 位速、5457 宣德、4953 緯軟、8046 南電、4974 亞泰……

上週五老師在節目中告訴大家…… 本週會受陸股補跌影響，台股再殺幾刀在所難免…… 今日雖有護盤…… 但止跌訊號到了嗎？？？可以開始撿便宜了嗎？？？今日節目幸運星無私分享，歡迎免費收聽……

…… 文章篇幅有限…… 今日節目分析…… 歡迎免費加入幸運星 LINE 粉絲群…… 免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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