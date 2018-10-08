【華冠投顧】 被動元件矽晶圓慘遭砍殺破新低

上市櫃指數再創波段新低，被動元件與矽晶圓兩個族群，再度遭到砍殺跌破新低。電子股弱勢，生技股成了資金的避風港，(4743) 合一、(4142) 國光生、(4745) 合富 - KY、(1795) 美時、(6547) 高端疫苗等生季股表現亮麗。OTC 指數已經下跌修正 4 個月，修正幅度達 29%，短線上有止跌反彈的機會，一般投資人都習慣做多，只要看到上漲就喜歡去追，再多頭時期會有賺頭，但是再空頭時期想賺錢就要跑的快。

【個股分析】

(2413) 環科，搶攻車用 ADAS 系統有成，裝置於後保除桿盲點偵測雷達順利打入日本 Honda，出貨 Honda 旗下 4 款轎車系列，預計今年台灣及大陸地區盲點偵測雷達出貨量可望達 22000 台，受惠於網通及 BSD 出貨攀升，環隆今年業績可望逐季成長至第 4 季，今年獲利會比去年好。

(4130) 健亞，治療狼瘡性腎炎用藥 Mycocep，獲得衛福部食藥署上市許可，該藥品享有 5 年行政保護。紅斑性狼瘡國內患者約 3 萬人，市場規模約 10 億元，健亞可望拿下兩位數市占率。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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