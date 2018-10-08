半導體景氣惡化 外資調降11檔評等與個股目標價 台積電維持不變

亞系外資報告指出，半導體產業持續出現訂單縮減現象，決定調降包含聯電 (2303-TW) 等 11 檔個股目標價，不過最糟的時刻還沒有到來，修正期恐長達半年，其中晶圓代工廠聯電，評等從優於大盤調降到劣於大盤，目標價從 18 元到 14.4 元，至於晶圓代工龍頭台積電，外資則未調整，顯然對龍頭廠看法正向，維持買進評等與目標價 300 元。

亞系外資指出，近期景氣變化大，半導體產業也開始修正，甚至部分設備廠已計畫，今年 11 月將開始實施無薪假。

外資認為，晶圓代工廠的產能利用率恐全面下滑，除台積電外，多數晶圓代工廠第 4 季產能利用率表現都不佳，預期最快到 2019 年第 1 季後，各晶圓代工廠產能利用率，恐較今年上半年低。

外資觀察，過去半導體產能回落修正都需要時間恢復，2015 年時耗費 6 到 9 個月，2011 年耗費 9 至 12 個月，2008 年為 6 個月，2001 年則花了 12 至 15 個月。

外資評估，以過去趨勢來看，這頗修正潮至少需要 6 個月時間修正，今年整體半導體產值預估可持平去年。

外資表示，以晶圓代工廠來看，台積電 (2330-TW) 維持買進評等，目標價維持為 300 元，不過聯電 (2303-TW) 、世界 (5347-TW) 遭降評為劣於大盤，目標價分別為 14.4 元及 64 元，旺宏 (2337-TW) 則遭降評為賣出，目標價 21 元。

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 及台勝科 (3532-TW) 則維持賣出評等，目標價遭下調為 242 元及 112 元。封測龍頭日月光控股 (3711-TW) 遭降評為劣於大盤，目標價下調為 78 元，京元電子 (2449-TW) 目標價則被調降為 16 元。

IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 也遭降評為劣於大盤，目標價降為 106 元，而創意 (3443-TW) 、矽力 (6415-TW) 及璟德電子 (3152-TW) 雖然維持買進評等，不過目標價分別遭下調為 480 元、900 元及 327 元。