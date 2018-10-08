旺宏9月營收37.49億元 創近11個月來新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (8) 日公布 9 月合併營收 37.49 億元，月增 15.87%，寫下近 11 個月以來新高，但由於去年同期 NOR Flash 與 NAND Flash 大幅漲價，去年營收基期較高，因此年減幅達 9.66%；第 3 季合併營收 100.3 億元，季增 12.95%，年減 4.2%；前 9 月累計營收 279.72 億元，年增 18.3%，續創歷年同期新高。

展望下半年，旺宏總經理盧志遠日前在法說會上表示，目前產能利用率持續滿載，預期下半年出貨將一季比一季更旺盛，下半年毛利率也可望維持 4 成以上，甚至有機會再向上攀升，整體下半年獲利展望樂觀。

雖然美系外資最新出具報告中，對記憶體產業後市保守看待，認為價格下滑速度較預期快，並認為 NOR Flash 價格下滑態勢明確，不過，由於旺宏 NOR Flash 產品的客戶端，以車用與工業型等高端應用為主，董事長吳敏求日前表示，高密度與高品質產品將持續缺貨，而低密度與低品質產品市場競爭可能越趨激烈。

此外，旺宏日前公告，與日本東芝 (Toshiba) 互控侵權官司已達成和解，東芝將支付旺宏 4000 萬美元 (約新台幣 12.33 億元)，並相互授權各自約 30 項專利，預計在 10/9 前完成包括撤訴、付款時程等細部合約條款的簽署。