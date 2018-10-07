盛諾(01418-HK)美客戶Mattress Firm重組業務 對集團不可能產生重大影響

盛諾集團(01418-HK)公布，該集團於2018年10月5日獲得其於美國其中一位客戶Mattress Firm, Inc.之通知，該公司連同其於美國之附屬公司正採取行動實施已預先籌劃之重組計劃，其中包括透過於美國特拉華州地區破產法院根據第11章自願提交案件(Mattress Firm之提交)，使Mattress Firm可取得新融資以支持其業務營運，並建立高效有序之流程，以關閉其位於美國若干表現欠佳之商店。

根據該公司獲得之資料，Mattress Firm已表明將繼續經營其業務，惟於正常過程中受該破產法院監督。此外，Mattress Firm已提出一項動議，其中包括尋求法院授權，以在正常條款下向包括該集團在內之貿易債權人悉數支付於提交日期前後獲提供之所有商品及服務。根據Mattress Firm，其位於美國之商店及網上商店將在Mattress Firm之提交後繼續照常營運。另外，Mattress Firm已表明其於債務人管有融資中已收訖250百萬美元之承擔額，以及525百萬美元之高等級有抵押授信借款，以支持其於重組計劃完成後之業務。

鑑於重組計劃，董事會認為，Mattress Firm之提交不可能對該集團之業務或財務狀況產生任何重大影響。該公司將密切監察Mattress Firm之提交進度，並採取適當行動以盡可能減低對該集團之負面影響。