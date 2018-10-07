張建宗：香港未來十年基建總投資將超萬億港元

香港特區政府政務司司長張建宗7日在其網誌表示，特區政府未來十年在基礎設施建設上總投資將超過一萬億港元。

以下為全文：

香港雖是彈丸之地，但經過不斷蛻變，已由小漁村發展成為今日的亞洲國際大都會。

回顧過去，每個年代的大型基建項目均是配合當時的社會發展和需要。政府投資基建項目，有時被批評為「大白象」工程，浪費公帑，未見其利，先見其害。今天回首一看，事實勝於雄辯。

上世紀70年代地下鐵路建造時，同樣受到部分人質疑其必要性，亦有人懷疑鐵路的安全性。時至今日，香港擁有現代化高效的鐵路系統，每日超過530萬人次乘搭港鐵。

港鐵在本港營運十條鐵路綫及機場快綫，網絡四通八達，覆蓋香港島、九龍及新界，同時在屯門及元朗為當地社區提供輕鐵服務。假如今天香港沒有地下鐵路，我們的生活會如何?

赤鱲角香港國際機場啟用二十年來，大大推動香港空運發展，成績有目共睹。香港作為國際及區域航空樞紐，航空貨運量連續八年位列全球第一，國際客運量亦位列全球第三。

空運方面，現時每日有約1 100航班來往香港與世界各地約220個航點，當中包括內地約50個航點。我們致力鞏固香港國際機場作為國際及區域航空樞紐的領導角色，香港機場管理局於2016年啟動機場三跑道系統建設工程，預計於2024年落成。

三跑道系統運作後，香港國際機場每年可以處理的客運量預計約達1億人次，貨運量預計由現時約500萬公噸大幅增加至約900萬公噸。我們並會循序漸進地令香港三跑道系統達至最終每小時處理102班航班的長遠目標。

1997年通車的青馬大橋現已成為香港主要地標之一，亦是全球第二最長的行車及鐵路雙用吊橋，曾獲美國建築界權威人士選為「20世紀十大建築」。自通車以來，青馬大橋與汲水門大橋、馬灣高架道路，組成的青嶼幹線成為連接香港國際機場與香港市區的主要幹線。

從歷史走過來，香港的基建項目不但獲得廣泛認同，有些更是享譽國際，成果得來不易。因此，我們要站得高，看得遠。未來的收成全賴今天努力播種，香港要有一個可持續的未來，政府必須要大力投資於基建項目。

廣深港高速鐵路香港段於上月通車，運作順利。粵港澳三地政府亦正積極為港珠澳大橋（大橋）的開通作準備，並於上星期一連三日進行聯合試運。香港政府除了派出超過300名政府人員參與試運外，亦邀請了經營跨境運輸業務的相關營辦商參與。這次試運取得了預期的效果，三地政府正總結經驗，向開通這一目標進發。

大橋是首條連接香港、珠海和澳門的跨境陸路連繫。大橋通車後，珠江三角洲西部會納入香港方圓三小時車程可達的範圍內，大幅減省陸路客運和貨運的成本和時間。大橋加速粵港澳大灣區內城市的經濟發展和連繫，方便市民往來，對香港以至粵港澳大灣區的整體發展具有策略意義。

投資基建等於投資未來。政府投放大量資源在基建項目上，促進經濟與社區發展。過往十年，政府在基建的投資由每年二百多億元，升至現時的八百多億元。2018/19年度，政府總開支預計為5 579億港元(715億美元)，其中約856億港元（15.34%）投放予基建工程。

展望未來，我們預計未來五年，香港每年的整體建造工程量會維持在2 500億元至3 000億元的高水平，當中包括多項工作，除了三跑道系統之外，還有房屋發展、中九龍幹線及龐大的醫院發展計劃等。而未來十年，政府在基建的總投資將超過一萬億元。

「前人種樹，後人乘涼」。政府會繼續肩負重任，在基建項目適度投放資源，全面提升香港的長遠競爭力和推動經濟發展，同時改善民生，締造一個優質宜居的現代化國際大都會。