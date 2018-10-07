香港十大屋苑交連續16周單位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，施政報告將於10月10日公布，土地供應將會是報告中的重中之中，令不少心急想上車或換樓的市民都抱有希望，期望將會透過增加土地供應以增加置業機會，或逼使二手業主面對現實，願意減價出貨。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(10月6日至10月7日)十大指標屋苑錄2宗二手買賣個案，較上周末(9月29日至9月30日)的1宗，微升1宗，惟仍是連續十六周單位數成交。

廖偉強指出，中美貿易戰惡化以及多間銀行陸續加息這兩個外來環境因素，仍然是窒礙市民入市的主因。加上，施政報告的快將出爐以及居屋重啟申請的推波助瀾，令買家態度更為審慎觀望。而部分對於後市不甚悲觀的買家亦早已轉投一手市場，以享受一連串的置業優惠，對二手可謂雪上加霜。廖偉強更指出，新界區屋苑於過去數個月被爭相搶購而出現樓價超升，相信在二手市況回歸淡靜時，樓價將出現大回小吐，有機會出現約2成的跌幅，但同時意味樓市將逐步趨向發展得更為平衡和穩健。

於剛過去的周六日十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，只有新界區錄得2宗成交，而港島及九龍區均未錄得成交，與上周一樣。若以屋苑劃分，只有嘉湖山莊錄2宗買賣，其餘9個屋苑包括太古城、康怡花園、杏花村、黃埔花園、麗港城、新都城、美孚新村、沙田第一城及映灣園，紛紛錄得零交投。