三大法人今聯手賣超84億元 本月來外資已賣台股297億元

台股今 (5) 日受賣壓摜殺，大盤開低走低，終場收在 10517.12 點，下跌 201.79 點或 1.88%，市場成交值為 1488.04 億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超 84.91 億元；外資今日期指多單口數再減 1501 口，未平倉合約口數則降到 7709 口。

而欣興 (3037-TW) 今日啟動庫藏股，卻遭三大法人聯手賣超 9308 張。

三大法人今日集中市場中，外資賣超 68.4 億元，投信賣超 10.7 億元，自營商賣超 5.6 億元，本月以來外資集中市場已賣超 297.57 億元。

證券、期貨分析師張陳浩指出，目前台股籌碼趨於混亂，下周一可能出現一波融資被動遭斷頭或是自行殺出的龐大賣壓，目前不排除加權股價指數下周一有機會留下影線見底反彈。

外資今日買超較多個股為兆豐金、元大金、中信金、國建、開發金、中鋼、彩晶、臺企銀、金像電、亞泥。賣超較多的個股為華邦電、新光金、華新、宏碁、台積電、緯創、華通、鴻海、友達、欣與，其中對於邦電、新光金、華新賣超都超過 1 萬張。

投信今日買超較多的個股為中華電、第一金、遠傳、友達、超眾、富邦金、兆豐金、仁寶、國泰金、台表科；今天投信在集中市場賣超較多的個股為錸德、中鴻、聯電、欣興、微星、智邦、力山、強茂、建準及智原。

自營商在集中市場買超較多的個股為彩晶、友達、旺宏、英業達、興富發、神達、緯創、南亞科、中信金、京元電；今天自營商在集中市場買超較多的個股為開發金、晶電、新光金、華通、錸德、中鴻、宏碁、中工、亞泥、中纖。