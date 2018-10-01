美的置業赴港上市 集資最多44.5億 或成年度最大規模房企IPO

美的置業將赴港上市，此次公開招股預計發售 1.8 億股，每股作價港幣 17 元至 21.5 元，加上 15% 的超額配股權，集資最多港幣 44.51 億元，預計 10 月 11 日掛牌。

相較房企鼎盛時期動輒百億的融資額，美的置業集資規模並不算大。但在樓市整體走跌的背景下，部分企業如弘陽地產 (1996-HK) 選擇折價上市，美的置業香港上市，將有可能造就今年房企最大融資規模 IPO。

去年銷售規模已達人民幣 500 億的美的置業，是一個隱形的大地主。自 2004 年成立以來，其業務覆蓋全中國 11 個省份的 36 個城市、參與項目達 30 個。截至今年中，美的置業權益土儲總建築面積約 4 千萬平方公尺，可達二線房企水準。

2018 上半年，美的置業銷售排名躍升至 35 位，達人民幣 371.5 億元。若無意外，公司將在 2020 年實現人民幣千億銷售額。

2004 年，美的置業正式進軍地產領域。13 年後，美的已實現人民幣 507 億銷售，躋身房企銷售前 50 名。

在今年多家科技股紮堆赴港上市的背景下，美的置業的上市之路並非一帆風順。5 月 31 日，美的置業向港交所遞交 IPO 招股書申請主板上市，至今已延後了 5 個月之多。

根據招股書，截至 3 月 31 日，美的置業的估算物業權益總值為人民幣 950.13 億元。目前，該公司法定股本增至港幣 20 億元，分為 20 億股每股面值港幣 1 元的股份。

美的置業計畫發行 1.8 億股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)，其中 1.62 億股股份將作國際發售 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，合共占初步發售股份總數的 90%。

餘下 0.18 億股股份將在香港公開發售 (可予重新分配)，合共占初步發售股份總數的 10%。根據招股書，此次募集資金將用於投向收購土地以及裝備式建造廠房等業務。

此外，美的置業此次招股有 2 名基礎投資者，包括雅戈爾集團及 Foshan Yesheng Investment，合共入股約 1.78 億美元。

美的置業 1.3-1.57 的股價淨值比，遠超 2 年內上市的融信中國 (3301-HK) 的 0.21，也超過正榮地產 (6158-HK) 的 1.22 及 2 個月前上市的弘陽地產的 0.71。

美的置業總市值介於人民幣 180.38 億至 228.69 億元之間，而融信中國、正榮、弘陽地產的總市值分別為人民幣 123.33 億、175.64 億、85.32 億。

不過，此番公開發行的股份數量，僅占公司擴大後股份之 15.25%，可見在當前市況下，發行策略較為保守，僅相當於香港 IPO 發行之最低公眾持股比例。

據招股書披露，美的置業今年預計合同銷售目標為人民幣 600 億元，年增約 20%。資金方面，美的置業仍然手握人民幣 157 億元的總體現金流淨額，其中，融資現金流淨額高達人民幣 39 億元。

未來，美的置業表示目標是覆蓋中國 50 個城市，在每個城市有 4-5 個房地產開發專案。