台灣人的女兒楊玲玲用「米食玉露」守護台灣人健康

文．洪寶山

米在中藥領域有「補中益氣、功同人參」的美譽，逢年過節、重要節慶，米食在中國人生活當中佔了很重要的地位，米的意義不只是溫飽，更是我們藥食同源中最佳的滋補來源。

在古代，皇家貴族「吃人參補身」，一般百姓則是「吃粥補身」，臺北醫學大學楊玲玲教授結合中醫、藥學與現代科學，讓有「天蠶變」之稱的米食躍升為滋補養生的「玉露」。

提升免疫力 「米湯」是最平價的食膳

出身中醫世家的楊玲玲，憶起小時候有位腹瀉的病人來找中醫師的爺爺看病，爺爺告訴他，回去只要多食用加了少許鹽的米湯就可以止瀉，果然沒多久病就好了。那個年代並沒有抗生素，身為中醫師的爺爺運用食療的特性，解決常見的腹瀉問題，古人以智慧讓藥食同源，因此楊玲玲稱這個米湯叫口服點滴。

以前是農業社會，不像現在隨時可以吃到雞、鴨、魚及豬肉、牛肉豐富的蛋白質，尤其傳統男尊女卑的觀念，外出工作的男性吃米飯，女性只能喝米湯，因此農業社會的女性大部分身材窈窕、纖細飄逸。現在科學實證研究發現，白米熬煮後的米漿，能有效提升大分子的抗體，補中益氣，因此「窮人的人參湯」說法其來有自。

楊玲玲教授致力推廣米食藥膳，並將中醫理論運用在現代醫學。她提到現代人生活壓力大，大腸激躁症時有所聞，另外有些孩童飲用牛奶有過敏、拉肚子的現象，她建議這兩種對象都可以將牛奶換成米湯，而嬰兒在斷奶改吃副食品時，也可慢慢減少牛奶增加米漿，藉此提升免疫力增加抗體。這個零至一百歲都適合吃的米漿，楊玲玲教授賦予它一個很美的名字，稱為「玉露」。

米食玉露 催生台式安寧照護

楊玲玲教授對台灣一草一木，人與人之間帶有濃厚情感，在學術界與臨床努力多年的她用「玉露」照護無數癌症病患的胃超過二十年，她也是將米食玉露推向極致，並催生台式安寧照護的幕後功臣。

她提到罹患癌症的病人最主要是疼痛，再來就是沒有食慾，因此楊玲玲將止痛中藥做成高湯佐以玉露，供給患者飲用，造福許多癌症病患。她將玉露透過中醫藥膳運用到臨床食療，讓病人吃到的不再是冰涼的管灌食品。食物不只提供生理需求，更是家屬在照護中傳達心意的方式，讓安寧照護也能保有不間斷的溫暖。

一台果汁機、電鍋 養生玉露輕鬆做

玉露主要食材來自於米，楊玲玲提到製作玉露，必須掌握幾個重點，首先要使用新鮮、乾淨的米，除了白米、糯米、蓬萊米、在來米外，也可選擇糙米甚至是發芽米，尤其是發芽米已被證實有降低血糖、保護神經、增加記憶力的功用，因此無法吃白米的糖尿病患者，可改以發芽米作為玉露的食材。

容易胃脹氣者則避免食用糯米製作的玉露，針對不同食用者的體質可以選擇不同種類的米。若需製成較黏稠的玉露，蓬萊米比在來米效果更佳。

而製作養生玉露只需一台果汁機和電鍋，對婆婆媽媽或是要照護患者的家屬都相當方便，楊玲玲教授分享一道簡單的「枸杞明目玉露」食譜。

平日打好的玉露可用瓶裝放置冰箱冷藏，要吃再加熱，根據不同需求也可使用中藥汁，取適量的水沸騰後加進玉露，簡單二分鐘即可食用。她提醒玉露千萬不要加熱太久，以糙米為例，加熱二十分鐘就會有一○％的Ｂ群會被破壞，連帶失去它的營養價值。此外，小朋友愛吃的玉米濃湯也可使用玉露代替太白粉勾芡，喝湯的同時可以吃進更多的營養素。

楊玲玲強調，白米的營養價值因飲食西化及瘦身、養生風潮，地位漸漸式微，曾在日本留學的她提到，東方女性怕胖因此不吃米飯，她覺得相當可惜。本該以米食為主的台灣、日本等國家，食米量下滑，糖尿病發生率卻日益增加，因此食用白米與肥胖疾病的關聯性還有待更多研究來證實。

當我們對米食興趣缺缺的同時，其他國家搶著把米當成超級食物，如歐美流行的米布丁、韓國寒冬中的元氣米湯、日本當紅的發芽米伴手禮……，正在全球掀起風潮，米的多元性與應用則不容忽視。

中西合璧 藥食同源

「藥食同源」是傳統中國醫學的特色，正朝著「預防醫學」邁進，這就是養生之道，老一輩常吃的藥膳，沒有科學佐證，憑的是經驗，而現代的整合營養學，就是以現代醫學為基礎，再輔以中醫來調理，最後用科學來佐證食物、藥材對身體的益處。例如大家都知道枸杞對眼睛很好，傳統養生茶、燉雞都會加一些枸杞，但實質幫助不大，雖然科學證明枸杞富含葉黃素，但如何能發揮它最大的用處，才能做出有幫助的藥膳，這就是楊玲玲教授不斷推廣的「整合營養學」。

米食玉露千變萬化，可謂養生之食、食療之食、藥膳之食，能於三餐中調配營養、防病補身，楊玲玲教授期盼未來能更貼近國人健康與養生目標，藥補不如食補，食物將是上天賜予我們最好的良藥。

【枸杞明目玉露】

材料：

枸杞 30 克、白米半杯、冰糖依個人喜好

作法：

1. 白米半杯洗淨加水，用果汁機打成漿汁，篩網過濾後，將殘留的渣再加入水，繼續用果汁機打成汁，反覆幾次，直到完全通過篩網。

2. 枸杞加水，用果汁機打成汁，篩網過濾去籽後，將殘留的渣再加入水，繼續用果汁機打成汁，反覆幾次，直到完全通過篩網。

3. 將水煮沸，緩慢倒入白米汁，攪拌均勻後，再慢慢的加入枸杞汁，再攪拌均勻，最後依個人喜好加入適量的冰糖。

來源：《理財周刊》 945 期

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