貴金屬盤後─債券殖利率上升 中美貿易緊張 黃金收低1.30美元

黃金價格週四溫和收低，連續第二天下跌。債券殖利率上升，及中美貿易緊張，為市場利空，蓋過股市大跌所帶來的支撑。

分析師說，中國駭客遭披露及美國副總統彭斯的演說，顯示貿易緊張仍難解決，與中國的關係仍難改善，黃金因而走低。

週四稍早，黃金價格則上漲，美國與全球股市的賣壓，提供了黃金利多。

12 月黃金收低 1.30 美元，或 0.1%，至每盎司 1201.60 美元。本週以來，黃金則上漲了 0.5%。

近來，美國政府債券殖利率上升，及美元走強，使得黃金受到壓力。

美國公布的經濟數據強勁，債券價格因而下跌，殖利率則上升。

週三，ADP 公司公布美國私人企業 9 月新增就業 23 萬人。週四，美國公布上週初次申請失業金人數大幅下降，接近 49 年低點。

當利率上升，由於貴金屬不具有利息，價格因而受到壓力。聯準會 (Fed) 今年已三次升息，預期 12 月將再度升息，將削弱黃金的吸引力。

週四，美國 10 年期債券殖利率突破 3.22%，創 2011 年以來高點。

美元指數週四少有變，但本週以來上漲了約 0.7%。

分析師說，展望未來，全球系統性風險與通貨膨脹可能持續支撑黃金走高。

12 月白銀下跌 8 美分，或 0.6%，至每盎司 14.59 美元。