強化資安品質 兆豐泰國子行取得BSI資安認證書

兆豐銀行泰國子行今（4）日宣布，取得英國標準協會 (The British Standards Institution, BSI) 正式授予之 ISO/IEC 27001 資訊安全認證證書。兆豐銀強調，透過資安管理制度的標準化及國際化，強化服務品質。



數位時代的來臨，加深金融機構對資安風險的挑戰，兆豐銀行泰國子行針對核心匯款系統 (BAHTNET) 及票據影像交換系統 (ICAS)，導入資訊安全管理制度 (ISMS)，範圍涵蓋了主要業務系統、人員、電腦設備、網路及作業環境等。

兆豐銀表示，系統針對客戶資訊安全保障需求與公司可能遭遇的系統威脅，進行鑑別、管理並加以改善，同時辦理定期資安評估，建置出具備國際標準的服務系統。

兆豐銀表示，在歷時 10 個月的導入及書面查核與實地查核等驗證程序，泰國子行在今年 9 月取得全球公認具專業權威的驗證機構英國標準協會 (BSI) 核發之 ISO27001 資訊安全證書，達成符合「機密性」、「完整性」、「可用性」之安全管理目標。



兆豐銀行泰國子行今年 8 月獲信評機構 TRIS Rating 將信用評等由 AA┼調升至 AAA，調升後的信評為 TRIS Rating 的最高等級，反映兆豐銀行泰國子行致力於提升厚實之財務結構與健全之風險控管。

