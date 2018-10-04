3G今年底落日 電信業祭優惠搶升級4G用戶

第三代行動通信 (3G) 業務特許執照將在今年底依法終止，根據 NCC 最新統計，全台還有實質 3G 用戶數達 74 萬 3744 戶，其中以台灣大 (3045-TW) 的 30 萬 7519 戶最多，遠傳 (4904-TW)22 萬 9567 戶居次，中華電 (2412-TW) 則有 20 萬 6182 戶，台灣之星剩 476 戶，亞太電 (3682-TW) 已是全 4G 業者。

3G 今年底將到期，各家電信業者都祭出相關升級方案搶客，同時也全力鞏固既有客戶，NCC 最新統計 (截至 9/15) 顯示，目前 3G 實質用戶中，中華電的戶數較台灣大及遠傳少，市場推估，在前一波的 499 元吃到飽資費中，可能已吸收不少 3G 用戶升級。

台灣大指出，3G 業務特許執照將在今年底依法終止，響應政府政策並全面進入 4G 時代，針對用戶不同需求，除推出原資費無縫升頻 4G 外，還有手機方案搭配，月租 199 元就可以 0 元起帶走 4G 手機，包括今年上半年台灣 TOP20 熱銷手機「TWM Amazing A32」等可供用戶自由選。

台灣大表示，針對已有 4G 手機的用戶，除選擇加量換約門號，還可選擇超值「3G 升級 4G 限時優惠方案」，讓用戶再享日用品或時髦家電等好禮。