搶攻AI教育商機 亞太電攜手女媧創造合推「凱比同學」機器人

亞太電信 (3682) 繼先前發表機器人 pepper 後，今 (4) 日宣布獨家銷售由台灣團隊「女媧創造」以 AI 技術，一手打造具備豐富人工智慧、個性、人性、豐富表情、生動肢體語言的「凱比同學」，從 5 日至 12 日開放預購，限量 300 台， 16 日於亞太電信全台門市及網路門市，以及全台震旦通訊正式開賣，單機售價為 12,900 元；10 月 24 日起，在全國 7-ELEVEN 販售，利用 7-ELEVEN 的 ibon 機台可輕鬆購買。而亞太電信也推出搭配《壹網打勁》月付 996 元資費方案，再加專案價 990 元就能把「凱比同學」帶回家。亞太電總經理黃南仁表示，「凱比同學」的終極目標就是走進全台灣各個家庭。「凱比同學」由女媧創造研發，鴻海 (2317) 在女媧創造第二輪募資中，出資 350 萬美元參與募資，黃南仁表示，「凱比同學」由鴻海生產製造，主要瞄準兒童教育市場，包括幼稚園、圖書館都是鎖定目標，目前已經在 6 個點上線使用，而「凱比同學」主要是針對家庭消費市場，有別於 pepper 企業市場，將做出區隔，終極目標是走進全台灣各個家庭，就如同每家都有電視機一樣，以台灣總家庭數約 700 萬至 800 萬戶來說，未來還具有很大成長努力空間。



而「凱比同學」可單機購買或透過亞太電資費綁約，黃南仁預估，比例約 50:50。而女媧創造 CEO 郭柳宗表示，「凱比同學」先前已在大陸小米平台販售，名為「小丹」，市場反應非常好，首賣 24 小時就賣出 1000 台，2 天內更創下平台最大消費金額，一周的銷售金額衝上人民幣 2000 萬，而「凱比同學」有針對台灣使用者經驗做改良，充分「在地化」。



郭柳宗指出，「凱比同學」原先首波預計出貨 1000 套，不過因零組件被動、主動元件有缺貨問題，台灣第一波只出貨 300 套，目前缺貨問題都已經補齊，可以應付台灣市場的區需求。