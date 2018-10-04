【豐銀投顧】等待量縮，才能進場

◆盤勢分析

今天有新聞媒體報導說: 外傳美軍擬在台灣海峽、南海軍演一周「警示大陸」，嚇傻台、港股市。但這個說法實在太瞎，如果是關乎台、中、港，那麼為何韓股也跟著大跌 1.5%？ 又為什麼目前正在開盤的歐股也跟著大跌？這根本就是張飛打岳飛，把不相干的事推在一起，今天台股乃至於亞股的全面重挫，根本性的原因在於美國公債殖利率一舉飆破 3.15%，造成國際資金快速往美國回流，而這中間影響最大的當然就是新興市場。這也就是為何港、韓、台這三大新興市場權重最大國家股市會跌的如此淒慘的原因。簡單來說，就是熱錢不斷流回美股，造成美股一再的上揚，但全球股市卻相對弱勢的主因。

問題是這個情況會一直持續下去嗎？筆者認為不會。沒錯，美國聯準會看來會再持續升息下去，這是目前都觀察的到的。但是長期皆元維持強勢，對美國本身的經濟並無助益，不斷的升息對政府的財政也是一項負擔，因此美元接下來應該會在川普的干預之下慢慢回貶，最有可能的時間點就是在美國期中大選結束後，這時川普所屬的共和黨不管是選的好還是不好，都會暫時告一個段落，對中國的貿易手段也會暫時縮手，屆時美元指數也會相對弱下來，資金就有機會回流新興市場國家，就會是一個比較好的切入點。但這一切不會就在大選結束後的那一天才開始，而是在這之前就會發生了。

因此，這一陣子的重挫，並不會造成崩盤，也不會拖太久，筆者目前認為要談反彈還言之過早，但至少知道不會釀成崩盤的慘劇，時間也不會拖太長，大約在美國期中選舉之前會止跌回升。接下來要等待的，就只是何時量能趕快適時的萎縮，阻斷空方下跌的力道，則盤勢就會止跌，筆者會密切的追蹤再通知大家。每一次都是先斷去空方下跌的力道，才斷去空方下跌的速度，進而改變方向的，不是嗎？這個節奏筆者的「神奇動能」總是能抓的到，這一年來已經印證過好幾次了，老朋友都知道了，那麼這一次的觸底反彈，我們又怎麼會抓不到呢？

豐銀投顧 李世新 分析師