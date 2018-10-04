【華冠投顧】股期匯三殺 台股綠油油

美元指數走強，新興市場資金快速離場，今日又是股期匯三殺盤，外資資金匯出，權值股成為殺盤重心，台股一片綠油油。上市指數跌破年線，上櫃指數接近今年新低點，又面臨破底保衛戰。研調機構指出 DRAM 產出增加，市場增長已見放緩，預計 DRAM 平均售價將很快下滑，故今日 (2337) 旺宏、(2408)南亞科、(2344)華邦電等半導體記憶體跌幅最大。生技股受惠細胞療法的開放，(3176)基亞、(4168)醣聯等相關個股領先族群大漲。

【個股分析】

(2413) 環隆，搶攻車用 ADAS 系統有成，裝置於後保除桿盲點偵測雷達順利打入日本 Honda，出貨 Honda 旗下 4 款轎車系列，預計今年台灣及大陸地區盲點偵測雷達出貨量可望達 22000 台，受惠於網通及 BSD 出貨攀升，環隆今年業績可望逐季成長至第 4 季，今年獲利會比去年好。

(4130) 健亞，治療狼瘡性腎炎用藥 Mycocep，獲得衛福部食藥署上市許可，該藥品享有 5 年行政保護。紅斑性狼瘡國內患者約 3 萬人，市場規模約 10 億元，健亞可望拿下兩位數市占率。

(6239) 力成，均線呈空頭排列，趨勢走空，股價屢創新低，融券放空操作。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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