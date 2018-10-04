【華冠投顧】大陸十一長假台股量縮 蘋概股可作嗎?

范振鴻 分析師

●族群追蹤

前天主跌權值，昨天主跌中小型，今天又再度輪回權值股殺盤，2330 台積電跌 2.3% 收 254，離我不斷提醒的 253.5 也只剩一步，或許季線就在下方還有支撐的機會，但整個結構來看若破是不利多方的，而非金電指標的塑化股 6505 台塑化，昨天也提醒過，今天跌破 09/21 大量紅 K 低點，短線符合轉弱條件，前波攻擊帶領大盤的金融與非金電，非金電跌破 09/21 低點也符合轉弱條件，因此非金電族群也要開始留意轉弱的可能，而被動元件指標股 2327 國巨雖然沒有大跌，但是這兩天的利空新聞也無法讓股價有利空出盡的反應，還是持續建議避開。而近期生技雖然有動，6578 達邦蛋白、3176 基亞漲停，但都有流動性風險，提醒不要見獵心喜過度追價，而近期盤勢明顯翻空，提醒大家若不會做空，建議多看不做，多空部位也都要嚴守停損。

●盤勢分析

講了一個多禮拜的 10835 不能破，今天還是破了，而且是跳空破，一破多方潰不成軍，所以關鍵點位真的要會看，而昨天也提到，月、季、半年線、年線開始糾結，接下來不管往上往下都會是大行情，而今天的大跌正式讓年線下彎，接下來進入長空的機率提高很多，在技術面各種空方條件越來越明顯的狀態下，這次多方能否像過去幾次一樣化解並重新攻擊，值得讓我們持續觀察下去，因為或許我們正在見證歷史。而 OTC 今天早盤雖然有撐，但盤中緩步下殺，終場也跌了 0.74%，離破底僅一步之遙，所以化解的方法只有走出破底翻或是突破近期高點了。

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