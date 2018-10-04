【華冠投顧】台股連三黑，失守年線，力守10700點，生技股獨強!

美股三大指數收紅，台股則股匯雙殺，加權指數今日跌 145 點，10718 作收，成交量 1100 億元，價跌量增，年線宣告失守。

今日股匯雙殺，台股在新台幣貶值，投資人擔心外資撤資，市場信心不足，再加上指數跳空跌破年線 10829 位置支撐，導致大盤跌勢擴大，終場大跌百點，日 K 線一根長黑作收。台股連三黑，摜破所有短中長期均線，年線今天再次跌破後，已是今年以來第六次破年線，前五次跌破年線都能夠順利收復，且低點一底比一底墊高的情況。今天跳空跌破年線，指數收 10718 點，離上次跌破年線低點 10667 點僅差 51 點，明日起 10667 點很重要，將是觀察重點，若能守住再攻回年線，則危機可解，若是守不住，則整體趨勢將出現重大變化，請投資人務必小心謹慎操作。權值股方面，台積電 (2330)、鴻海(2317)、統一、統一超、台塑化(6505) 等同步重挫。強勢族群為生技股，達邦蛋 (6578)，基亞(3176)，醣聯(4168)，瑞基(4171) 等鎖漲停板，合一 (4743)，浩鼎(4174)，泰博(4736)，科妍(1786)，訊聯(1784)，益得(6461) 及中裕 (4147) 等有政策作多題材，股價逆勢上漲，表現比大盤強。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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