【永豐期貨】台指選擇權盤後－股匯雙殺 台股跌逾百點回測10700



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 157 點至 10697 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 21.91 點，電子期逆價差擴至 - 1.55 點，金融期逆價差擴至 - 2.32 點。現貨部分，三大法人賣超 144.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 14509 口，使留倉部位轉為淨空單 - 14213 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 17668 口至 9220 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 13661 口，使留倉部位轉為淨空單 - 8759 口。

週三美股雖全面收紅，但美債殖利率再創波段新高，推升聯準會年底第四度升息機率，美元強勢讓亞幣紛走貶，資金外流疑慮再起，週四台股開低走低，不僅失守 10800 點，盤中更一度進逼 10700 點價位，盤面上各類股族群皆呈弱勢走跌態勢直至收盤，終場加權指數下跌 145.03 點或 1.335%，收在 10718.91 點，成交量能 1102.03 億，較前一日增加 91.45 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以造紙類股跌幅 0.2% 表現相對抗跌，食品類股跌幅 2.62% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以長黑 K 回測 10700，日線連三黑，指數開盤跳空下跌，開低走低收盤摜破年線關卡。籌碼方面外資在期現貨同步偏空操作，台指淨多單口數降至萬口以下，加上新臺幣匯率連日貶值，引發市場對資金出逃擔憂，短線盤勢偏空危機未除，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 降至 0.87，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 11.45% 升至 13.38%，賣權平均隱含波動率由 13.85% 升至 14.91%，買賣權皆升。

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