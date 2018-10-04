【華冠投顧】武傑電台: 資本外逃!金融風暴來了嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6230 超眾、8936 國統、3661 世芯 KY、2327 國巨、5278 尚凡。

台股盤勢分析:

金融風暴

亞幣競貶，台股下跌 - 37 點開出，大型權值股全面重挫下，指數一度大跌 - 156 點；中盤過後，指數橫盤震盪，終場下跌 - 145 點作收，收在 10718 點，成交量 11000 億。

受到外資大逃殺影響，亞洲股市今天全面重挫；甚至外匯市場出現競貶表現，形成了股、匯雙殺的情況。延續我們上星期五說的… 本周台股『不進則退』；但是連續三天的下殺，確實也是遠超出預期。目前從技術面來看，台股今天依舊還是『無量下跌』；所以短線可望『來的快、去的快』。但是在外匯市場競貶的情況下，不免讓人擔心有沒有『金融風暴』的可能?! 所以對多頭而言，10780 點必需立即站回去；不然恐怕會影響台股的波段結構。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、4168 醣聯、8044 網家、1701 中化、4174 浩鼎… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3625 台星科、2337 旺宏、3630 新鉅科、2408 南亞科、2049 上銀、6173 信昌電、1597 直得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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