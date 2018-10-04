港股急挫467點被美道指超越U+A0 騰訊再跌7.6港元

港股與美股繼續背道而馳，道指並超越了港股，跑在前端。美元強勢，離岸人民幣曾跌破6.9關口；港股再現急跌，並破27000點關口，連跌3天。10月4日，港股開市已低開61點，報27029.4點，已是全日高位；隨後反覆向下，在14:45左右跌至日內低位26551.44點，最多跌539.82點。收市恒生指數報26623.87點，跌467.39點或1.73%，成交金額802.3億港元。恒生指數被美國道指迎頭趕上，道指昨日收市報26828點，高港股近205點。
恒生國企指數收市報10547.64點，跌238.53點或2.21 %。
10月恒生指數期貨於15:56報26563點，跌494點，未平倉合約逾12.3萬張。
11月恒生指數期貨報26559點，跌516點，未平倉合約逾300張。
股王騰訊(00700-HK)連跌5天，收市報308港元，跌7.6港元或2.4%。騰訊於昨第17度回購公司股份，以約3917萬港元回購12.45萬股，每股作價313-319.4港元；至今累計回購股份191.3萬股。
建設銀行(00939-HK)收市報6.45港元，跌0.16港元或2.4%；中國平安(02318-HK)收市報76.55港元，跌0.75港元或近1%。
曾連升多天的燃氣股顯著回吐。中國海洋石油(00883-HK)收市報15.04港元，跌0.54港元或3.5%；中國石油(00857-HK)收市報6.29港元，跌0.17港元或2.6%；中國石化(00386-HK)收市報7.26港元，跌0.36港元或4.7%。
公用股中電控股(00002-HK) 收市報88.5港元，跌2.9港元或3.2%。
舜宇光學(02382-HK)收市報84港元，跌4.85港元或5.5%。
中國重汽(03808-HK)現急挫，收市報14.3港元，跌2港元或12.3%。花旗日前發表報告，指內地重型卡車車齡僅3.5年，估計更換周期延至2020年；鋼價與重卡車價差異，或令中國重汽毛利率受壓，投資評級為「沽售」，目標價6.3港元。
逆市而升股只有匯豐控股(00005-HK)，宣佈2018年第三次股息0.1美元後，連升兩天；收市報68.05港元，升0.1港元或0.1%。
博彩股亦造好。銀河娛樂(00027-HK)收市報48.85港元，升0.85港元或1.8%。澳門旅遊局公布黃金周首3天，總訪澳旅客42.42萬人次，同比增長14%；當中內地客佔36.42萬人次，增長24.1%。
瑞聲科技(02018-HK)連跌4天後止跌回穩，收市報80.05港元，升0.6港元或0.8%。