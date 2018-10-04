【華冠投顧】 盤後分析：股匯雙殺 回測上升趨勢線

劉彥良 分析師

美元指數走強，亞幣紛紛轉弱也連帶影響股市表現，包括台灣亦難逃股匯雙殺的現象，新台幣盤中重貶 1 角、加權指數收盤重挫 145 點。

台股走弱背後最大的兇手來自外資，好不容易昨天翻多期現貨，今天馬上就大砍期貨淨多單 16664 口，使得留倉淨多單僅剩下 10224 口，另外現貨的部分也大賣 130 億元，不排除是程式單的停損機制。

加權指數第 6 度失守年線，前五次分別發生在 1、4、7、8 和 9 月，但是每次在整理過後又能重新向上，似乎在選前就是會有買盤出手神救援 hold 住台股。只是台股今年以來一直上下擺盪，投資人已經被磨得沒有信心，也反映在成交量的退潮上。

加權指數今低 10707 已經來到前 2 次低點連接的上升趨勢線，所以短線上在外資期現貨大舉停損後，反倒有機會出現跌深反彈走勢並重新站回年線之上。以今年的慣性來看，未來指數重新再進一步回到 11000 的機率不低，只是要先等 5 日線止跌翻揚才會有助攻的動能。

盤面上唯一還能明顯走強的族群就只有生技和風電，兩者的共通點就是不受貿易戰影響以及政策偏多。其中生技股漲的普遍是有題材而非實質獲利數字的個股，建議進場搶短的投資人要從技術面角度設定好停損停利點，只能短打不宜長抱。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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