【華冠投顧】「時來運轉」亮燈！台股新氣象！

何丞唐 分析師

在美 Fed 升息後，美元指數反彈，新台幣匯率跟著貶值，亞股隨之走弱，台股受外資反手賣超現貨，台北股市本周連挫，三王 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光，傳產權值包括台塑四寶，以及金融族群等，遭賣壓襲擊，使加權指數一路摜破均線，今日終場下跌 145 點，收在 10718 點，成交量為 1100 億元。

盤面上，權值股 2330 台積電下跌 2.3%；2317 鴻海即將減資，今收跌 2.05%，來到 76.2 元；3008 大立光下跌 0.26%；2360 致茂、2408 南亞科、2455 全新、2049 上銀、2337 旺宏等跌幅較大；台塑四寶也收黑；其餘上櫃個股包括 6510 精測、1597 直得、6138 茂達、3265 台星科、6274 台燿等收黑。而逆勢反彈個股為：6578 達邦蛋、3176 基亞、4174 瑞基、4168 醣聯等。

台股因反應升息使外資有較大動作賣超，目前指數上檔賣壓較重，上攻氣勢較差，但已看到部份電子、生技族群有買氣承接，後市應不過份看淡，選股不選市。

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