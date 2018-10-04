美股盤後─殖利率上升 股市縮小漲幅 道瓊收高54點 盤中上漲達177點

美國公布經濟數據強勁，造成債券殖利率上升，多空因素交互影響，美國股市終場小幅收高，縮小漲幅。道瓊收高 54 點，盤中一度上漲達 177 點。

投資人賣出對利率敏感的股票，包括公用事業股與消費股。因利率上升而獲利增加的銀行股則上漲。



道瓊工業平均指數收高 54.45 點或 0.20% 至 26828.39。

Nasdaq 指數收高 25.54 點或 0.32% 至 8025.09。

S&P 500 指數收高 2.08 點或 0.07% 至 2925.51。

費城半導體指數收高 1.53 點或 0.11% 至 1372.40。

分析師說，金融股反彈，但過去二週，金融股則飽受壓力，今日漲勢因而不宜過度解讀。花旗集團股價上漲約 1%，美國銀行上漲 1.4%。

美國 10 年期債券殖利率接近 3.14%，創 2011 年以來高點。30 年期債券殖利率上漲至 2014 年 10 月以來高點。美國公布經濟數據較預期強勁，推升了利率走高。

ADP 公司公布，9 月，美國私人企業新增就業 23 萬人，創 2 月以來高點。分析師預估為新增 18.5 萬人。

分析師說，投資人期待就業數據反彈，結果的確如此。經濟報告，市場走勢，甚至 Fed，都顯示一件事：現在經濟表現良好。

此外，供應管理協會 (ISM) 公布 9 月非製造業指數上升至記錄高點。

週一與週二，道瓊合計上漲 316 點。全球貿易戰擔憂消退，支撑了股市走高。

加拿大加入了美國與墨西哥的貿易協定。此一協定讓美國乳酪農民得以擴大進入加拿大市場，加拿大並同意限制汽車出口至美國。

波音 -- 國際貿易指標 -- 股價於週二創新高點，今日上漲 1.5%。Caterpillar 亦上漲 2.2%。