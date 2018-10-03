道指高開約百點再創新高 B站大漲逾10%

美國 ADP 就業人數遠超預期，且圍繞義大利預算問題的緊張局勢有所緩和，推動美股上漲。

10 月 3 日周三，三大美國股指集體高開，道指高開 94.27 點，盤初漲幅擴大到 120 點以上，刷新周二所創盤中最高紀錄，也高於周二當天道指所創收盤新高。標普高開 0.33%，納指高開 0.44%。

周三歐股已經因義大利預算案的消息高開，美股盤前又傳出「小非農」——ADP 就業新增人數大超預期的好消息。

周三歐股盤前，義大利媒體稱，義大利預算草案將把 2021 年預算赤字占 GDP 比重降至 2%，這低於此前給出的 2.4%。報導過後歐元 / 美元走高約 50 點。歐洲交易時段，義大利公債期貨高開 96 個跳動點，義大利公債殖利率大幅下跌。

美股盤前公布的美國 9 月 ADP 私人企業新增就業 23 萬人，創七個月新高，較市場預期多增 25%，較 8 月多增 40% 以上。

個股方面，中概股嗶哩嗶哩（B 站）一騎絕塵。B 站高開逾 13%，盤初漲幅一度擴大到 16% 以上。盤前 B 站宣布和騰訊達成協議，騰訊將進行 3.176 億美元現金的投資，以每股 12.67 美元的價格購買 B 站 2510 萬股新發行 Z 類普通股。

阿里巴巴低開高走，低開約 0.27%，盤初漲超 2%，此前高盛預計阿里巴巴未來一年股價將增長逾 50%。