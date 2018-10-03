信邦9月營收突破15億元 連7月創高 Q3營收44.04億元同步創高

連接線、連接器大廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 9 月合併營收 15.08 億元，首度突破 15 億元，連續 7 個月創單月歷史新高，月增 2.54%、年增 20.57%；亦帶動第三季合併營收達 44.04 億元，創歷史單季新高，季增近 1 成，年增近 2 成。

信邦今年 9 月營收續強，主要是受惠綠能、通訊及電子周邊等產業銷售成長，推升單月、單季營收創高，而信邦自 3 月起已連續 7 個月營收表現創高，也推升累計前 9 月營收 110.47 億元，創歷年同期新高，年增 15.96%。

以信邦 5 大產品線前 9 月之銷售年增表現來看，醫療及健康照護產業應用成長 23.75%；汽車產業成長 16.85%；綠能及節能產業領域成長 42.63%；工業應用成長 6.19%；通訊及電子週邊產品成長 6.86%。

而就產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔整體營收 72.16%；連接器及零組件銷售佔 27.84%；在產業應用佔比部分，通訊及電子週邊產業佔合併營收 29.88%；工業應用產業佔 27.61%；綠能及節能產業佔 23.67%；汽車產業佔 9.54%；醫療及健康照護產業佔 9.30%。