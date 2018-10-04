美國9月ISM非製造業指數走出低谷 擴張速度接近歷史新高

美國經濟重要增長源服務業的一項先行指標延續強勢反彈趨勢，代表美國服務業擴張速度接近歷史最快水平。

美國供應管理協會（ISM）10 月 3 日公布，美國 9 月 ISM 非製造業指數為 61.6，顯著高於預期的 58 和 8 月前值 58.5。這一指數曾在 7 月意外創下 11 個月新低（55.7），隨後觸底反彈。

四個分項指標（商業活動、新訂單、就業、以及供應商交貨）悉數上升。其中，9 月用於衡量商業活動的指數上升至 65.2%，創 2004 年 1 月份以來新高，前值 60.7；9 月就業分項指數上升至歷史最高位 62.4，前值 56.7。

不過今日另一項數據顯示，美國 9 月 Markit 服務業 PMI 終值 53.5，創今年 1 月以來新低，但高於預期 53 和初值 52.9，低於 8 月終值 54.8。美國 9 月 Markit 綜合 PMI 終值 53.9，高於初值 53.4，同樣低於 8 月終值 54.7。

在 Markit 服務業 PMI 分項指數中，就業指數終值 55.5，創 2015 年 5 月以來終值新高，初值 55.3，8 月終值 53.5。Markit 綜合 PMI 就業分項指數終值 55.2，同樣高於初值 55.0 和 8 月終值 53.6。