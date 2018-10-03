【華冠投顧】遇線反壓櫃買弱、加權年線測支撐

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

受到券商調降目標價影響，股價今天出現新低，是為空方表態，除了觀察三日低點是否有守，還需觀察融資水位是否減少。

6488 環球晶：

反彈之後今受月線反壓而拉回，前波低點是多空判別點，後續觀察回測之後，是否能夠打出第二隻腳。

4147 中 裕：

股價繼昨天跳空強勢上揚之後，今天量縮收小紅，唯季線反壓仍在，留意後續量能是否跟上即可。

1597 直 得：

繼前波修正出現新低後，橫向整理近一個月，今天擋不住月線反壓而修正，後續要觀察前波低點是否有守。

2520 冠 德：

橫向整理之後，出現帶量長紅，後續若量能維持在均量以上，股價仍有表現的空間。

#一分鐘盤勢解析：

美國道瓊創新高，但科技類股則是拉回整理，由於 9 月份的製造業指數低於預期，以代工外銷為主的台股，就會受到比較大的影響。這個部份，就是反應中美貿易戰的結果，由於關稅影響，許多企業紛紛離開中國或是中轉其它國家進口美國，這段期間的過渡期，下單量自然就會受到影響，所以導致製造業指數低於預期。後續須觀察過渡期之後，製造業指數是否能夠回升。

大盤目前半年線、月線下彎，僅季線、年線上揚，下周起月線、半年線扣抵值將進入低檔區，若指數能夠守住年線的話，下周仍有機會出現多方行情。而櫃買指數今逢月線反壓，許多個股也出現新低點，只是量能並沒有放大，顯見散戶的友多情況，已經較先前和緩。若後續跌破前低、且量能放大，不排除櫃買指數還有修正的機會。

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