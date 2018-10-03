台股盤中─量能不足指數季線上下整理 政策作多及旺季題材股可留意

美股道瓊工業指數周三大漲 122.73 點作收，台股今 (3) 日早盤小開低後上攻無力，盤中一度失守 10900 點及季線，盤面上以被動元件股反彈，觸控股 TPK-KY、GIS-KY 走高表現較抗跌，台積電 (2330-TW) 盤中買單拉抬，指數跌幅縮小，法人認為，短線仍以類股輪動為主，可留意政策作多及旺季題材股。

美股周三漲跌互見，道瓊工業指數收高 122.73 點或 0.46% 至 26773.94 點，創新收盤高點；Nasdaq 指數收低 37.76 點或 0.47% 至 7999.55 點；S&P 500 指數收低 1.16 點或 0.04% 至 2923.43 點；費城半導體指數收高 0.43 點或 0.03% 至 1370.87 點；台股今日以 10918.74 點開出，小跌 0.89 點。

台股昨日大跌，早盤小開低後一度反攻拉升到 10926.73 點，但是短線在量能不足下，要上攻 11000 點的壓力較大，在塑化股、金融股、中小型電子股走弱下，盤中指數再度下挫，一度回探至 10885.02 點，跌破 10900 點及季線，但低接買盤進場，支撐大盤指數回升，盤中在季線上下整理。

蘋概三王表現上，台積電止跌反彈，盤中漲幅 0.58%，大立光 (3008-TW) 續漲，盤中漲幅 0.39%，但鴻海 (2317-TW) 仍是下跌，被動元件股則是反彈走勢，國巨、華新科、禾伸堂走揚；蘋概股也有表現，觸控股的宸鴻、業成反彈走高。

風電概念股的上緯投控止跌走揚，潤泰材也反彈，傳產股的水泥股、鋼鐵股、運輸股、食品股、電器電纜等股表現較強，生技股由國光生領軍，股價再衝高；但電子股、金融股、塑膠股、觀光股等則是下跌表現，指數陷入整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤今日量縮在季線上下整理，短線上量能不足，攻高有壓力，仍以類股輪動格局為主，可留意政策作多的生技、航太等股，另外，進入旺季，相關族群也可望成為近期主流。