【華冠投顧】賴昇楷：大盤開出"清水休息站"往南走?

◆盤勢分析

留意這些逆風挺立的低基期股

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股四大指數漲跌互見，不過台股在週選擇權結算下延續弱勢走法，低點一度逼近年線，終場雖然小留下影線卻仍 - 55 點失守月線、季線、半年線，OTC 指數在連續三日相對強勢後，今日 - 1.24% 轉為相對弱勢。

今天台股雖跌，但期貨大幅逆價差的情況開始改善，盤中甚至還一度轉為正價差，現貨方面則見成交量繼續萎縮，代表昨日利空帶出的賣壓漸緩，期現貨的數據顯示台股短線稍見止穩契機，然而多方要拿回發球權仍需要兩個動作確認：(1) 下半週月線即將扣低翻揚，大盤需要重新站回月線，否則企圖心便顯得太弱，同時也會浪費有利的助攻力道；(2) 日 K 棒重新扭轉為原先高過昨高、低不破昨低慣性。

在操作策略上，目前仍採取「賣高弱、買低強」方式，「賣高基期轉弱個股，買低基期轉強個股」。

＜高基期轉弱個股＞

近期不少個股出現高檔頭部成形跡象，包括法人籌碼未見明顯鬆動的個股也有這種情形，像是《6121 新普》、《3034 聯詠》、《5269 祥碩》、《2459 義隆》... 等，這兩天更跌破了頸線，因此要特別提防回檔風險。

＜低基期轉強個股＞

除了上週五提過的《中華英雄》外，近幾日逆風挺立的低基期個股有哪些可優先留意布局時機呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

至於低基期的被動元件族群股價雖已普遍腰斬甚至回到上半年的起漲點，但比較可惜的是指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》仍持續破低，這兩檔指標股從最高點起跌後一路被下降趨勢線壓著打，後市若能突破下降趨勢線，才有機會吸引技術性買盤並走出比較強勁的行情，在目前距離下降趨勢線空間不大的情況下，可持續追蹤留意。

另一低基期的矽晶圓族群，近日漸有機構法人開始出具正面的研究報告，不過今天整個族群進行補跌，破壞了短線相對抗跌的慣性，指標股《6488 環球晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》失守所有均線，這個族群和大盤類似的地方是下半週月線也即將扣低翻揚，需要重新站回月線才能再度轉強。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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