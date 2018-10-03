【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股道瓊指數再創歷史新高並未能支撐台股，今日蘋概股再度遭遇賣壓全面下跌，傳產類股則由台塑四寶領跌，金融股也表現疲弱，電子三雄中僅剩台積電上漲勉力撐盤，加權指數收盤下跌 55.69 點，再度面臨回測年線支撐；籌碼方面，外資於期現貨合計買超 115.03 億。

《國際金融市場焦點分析》

港股市場昨日遭遇的賣壓過重，儘管美股道瓊指數再創歷史新高，今日恆生開盤依舊跳空下跌逾 1%，不過航空股擺脫油價大漲的陰霾，房地產股也展開反彈，指數隨即拉升收復 27000 點，不過金融股持續疲弱，友邦保險領跌藍籌股，指數在午前再遭壓回至盤面下，不過中國十一長假利多消費族群及博奕類股，指數午後未再擴大跌幅，圍繞 27000 點震盪整理。

《國際商品市場焦點分析》

昨日早盤受到美加墨新版貿易協定激勵，推動原油價格於早盤持續上漲，不過受到市場擔憂在美國煉油廠進入秋季歲修之下，將可能推動原油庫存出現走高影響，使得昨日 WTI 原油期貨及布倫特原油期貨同步轉向下跌；貴金屬市場方面，受到市場擔憂義大利政局，引發黃金及白銀的避險需求，推動昨日黃金及白銀期貨同步上漲超過 1%。

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