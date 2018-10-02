【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

儘管道瓊指數在美墨加三國貿易協定達成後上漲，不過科技類股卻表現疲弱，今日台積電開盤後便引領電子族群震盪走低，大立光雖反彈走高但仍難以維繫多方人氣，金融及傳產族群也同步下殺，收盤加權指數大跌 1.2%，籌碼方面，外資於期現貨同步大幅賣超，合計超過 400 億。

《國際金融市場焦點分析》

雖然美國與加拿大及墨西哥達成新的貿易協定，短暫的提振市場風險偏好情緒，不過美國與中國的貿易衝突卻有升溫的跡象，衝擊今天港股開盤後即持續走低，中資銀行包括工商銀行、建設銀行等集體下跌，而受到油價高漲衝擊，航空類股也明顯承壓下挫，汽車類股在吉利汽車重挫下表現疲弱，港股市場在午後擴大跌幅，恆生及Ｈ股指數均以長黑重挫，跌幅均一度超過 3%。

《國際商品市場焦點分析》

美加墨達成新的貿易協定，帶動市場風險偏好回升，加上美國將於 11 月對於伊朗進行制裁，伊朗出口量或將持續減少，帶動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨上漲接近 3%；受惠美加貿易談判激勵，加上義大利財政赤字仍高於市場預期，將可能引發債務危機擔憂，美元指數再度走強，帶動貴金屬相關的黃金及白銀期貨與基本金屬相關之銅期貨同步走跌。

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