【日盛投顧】指數再回測年線

◆盤勢分析

1. 台股周三盤中持續因亞股走弱影響，終場指數下跌 55.69 點，跌幅 0.51%，收在 10863.94 點，成交金額為 992.12 億元，量縮價跌，至於 OTC 則重挫 1.24%，收盤在 132.60 點，仍受限於下彎月線壓力，表現相對較弱勢。

2. 台股本波最低點在 9/12 的 10667 點，上漲至 9/28 的 11073 點，約半個月時間上漲共 406 點，最大漲幅約 3.8%，由於上漲時間快速，加上高檔 11100~11200 點又有不小壓力，因此得在高檔拉回進行換手整理，以前波高低點來分析，預期拉回 0.5 倍 (10870 點) 及 0.618 倍 (10822 點) 間將有支撐，且年線目前約 10830 點附近，由於 9 日 KD 剛自高檔下彎逐步來到 54.12 與 69.36 附近，因此多方仍將進行漲多而拉回修正動作，但因接近支撐區，預估大盤極短線將在 10800~11000 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 20.2 億元；外資 + 3.31 億元、投信 - 11.30 億元、自營商 - 12.21 億元。

PCB 相關、手機元件、生技、航天軍工與海運等族群逆勢中走強

1. 電子類股:

(1)PCB 相關族群: Q3 本是其旺季，加上先前部分公司營收創歷史新高，因此在即將公布 9 月營收之際，包括 4927 泰鼎 - KY、8046 南電、3037 欣興與 6191 精成科等股出現抗跌，由於此族群為中低價位，因此在大盤低量中易成為買盤重心。

(2) 手機元件族群: 因即將公布 9 月營收，由於 3008 大立光在將公布營收而出現走勢止穩，也讓此族群近期買盤增溫中，包括 3673TPK-KY、2439 美律、3630 新鉅科與 5457 宣德近幾日走勢相對大盤強勢，由於買盤量仍不明顯，因此得再觀察各公司營收情形。

2. 非電子類股:

(1) 生技族群: 將進入旺季，加上近期有不少公司獲得國外專家或者團隊認可其技術，市場資金有持續轉進生技族群跡象，包括 6547 高端疫苗、6461 益得、1701 中化與 6492 生華科等股大漲，主要集中於製藥業，由於 Q4 也是多數業者旺季，未來仍可再持續追蹤此族群。

(2) 航天軍工族群: 近期國艦國造概念買盤又再回流，包括 8222 寶一、2634 漢翔與 4541 晟田等股大漲，由於此族群今年獲利不差，可持續留意買盤可否延續。

(3) 海運族群: 近期 2208 台船走勢創高激勵，加上部分業者獲利不差，包括 2617 台航、2606 裕民、2601 益航與 2637 慧洋 - KY 等股見買盤，由於族群走勢買盤常不延續，因此不妨觀察點指標股即可。