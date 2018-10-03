【華冠投顧】大陸十一長假台股量縮 蘋概股可作嗎?

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天漲價族群持續淪陷，昨天特別提醒過的 6175 立敦今天跌 4%，真的這些跌深的彈起來不是給你追的是給你出的，而 2327 國巨今天也再創新低，整個被動元件指數的 KD 指標更是被鎖在頓化區起不來，奉勸大家場邊看戲就好，而今天特別的是近期的撐盤指標非金電族群大跌 1%，其中最強勢的 6505 台塑化帶量大跌 4.76%，且同時跌到 09/21 大量長紅 K 低點，若明天再開低短線將形成大量套牢區，投資人務必留意，而 2330 台積電則是一樣看好 253.5 不能破，最後昨天提醒過的 4142 國光生已經連三天爆出天量，這也是要留意是否短線主力趁有量出貨的狀況。

●盤勢分析

昨晚道瓊創新高，但 S&P500、那斯達克收黑明顯跟不上，盤面越來越詭異，而今天台股周選結算，同時陸資休假的狀態下量能雖然不大，但是卻延伸了昨天的跌勢一次跌破月線、季線、半年線又再度來到年線，這邊大盤均線開始糾結，接下來不管表態的方向是向上還向下相信都會是大波動，而大盤一樣就是看好 10835，此點目前是結構跟年線雙撐，若撐不住還是要留意要走空的風險。OTC 的部分則是延續昨天所說，挑戰月線失敗，今天大跌 1.24%，持續留意破底若無法完成破底翻也要留意空方層級提升的可能性。

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