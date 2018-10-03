【大行報告】瑞銀：升息之際如何投資?

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表題為「升息之際如何投資?」報告。瑞銀認為:

1. 10年期美債收益率進一步上漲空間有限

• 上周美聯準會一致決定將利率上調至2.25%。10年期美債收益率在利率決議公佈前觸及7年高點3.11%。儘管收益率近幾周以來走高，但預計在當前水準的進一步漲幅有限。報告認為，10年期美債收益率已大致計入對當前美聯準會緊縮週期的預期。而且，隨著生產率減速和人口增長令美國趨勢成長承壓，結構性變化也抑制了長期利率。美聯儲估計的中性利率僅為3%。機構投資者降低債券配置的期限，也是長債利率備受壓力的原因之一。

• 要點：隨著週期趨於成熟，諸如10年期美債等長期美元高評等債券變得更具吸引力；如果貿易緊張局勢進一步升級，亦將利好於這些債券。加碼10年期美債。

2. 房地產投資者面臨利率走高的風險。

• 過去40年以來，利率上升經常是導致房地產市場調整的主要觸發因素。因此，香港金融管理局緊隨美聯儲局的腳步將利率上調至2.5%，為其2006年以來首次加息，特別值得注意。瑞銀《全球房地產泡沫指數》旨在識別被明顯高估的房地產市場，而香港在今年的報告中名列前茅，自2012年以來的年均價格漲幅為10%。不過，雖然包括慕尼黑、多倫多在內的許多金融中心面臨房地產泡沫的風險，但報告認為不能將當前情形與2008年金融危機相提並論。抵押貸款餘額增速只是危機爆發前的一半，這應會限制任何潛在價格調整對經濟的衝擊。

• 要點：中長期而言，估值高估的房地產市場實際價格將難有上行空間。

3. 油價上漲有利於能源股。

• 由於石油輸出國家組織（OPEC）並未承諾增產，而美國也無意動用戰略石油儲備，布蘭特原油價格升逾82美元/桶，創四年新高。報告密切關注的重要風險之一就是原油供應受到衝擊，在這個情形下油價將漲破100美元/桶大關。不過，此風險只會在供應中斷的規模大於預期時才會成為現實。例如，伊朗石油出口減少的幅度達到約200萬桶/日，遠高於該行基準情景中的100-150萬桶/日，或者政治不穩定性促使利比亞、奈及利亞和委內瑞拉的供應中斷（這三個國家在8月的合計產量為380萬桶/日）。在這種情況下，沙烏地阿拉伯及其盟國可能會試圖通過增產來填補供應缺口，而這可能導致備用產能降至極低水準，削弱OPEC應對未來供應衝擊的能力。該行的基準情景和風險情景均預計油價上漲，這支持了該行對歐元區和美國能源類股的偏好。

• 要點：該行在歐元區和美國投資組合中青睞能源股，此類股有助於抵禦全球原油供應衝擊的風險。