中原地產：9月香港整體住宅錄3,500宗U+A0U+A0 創20個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，香港整體住宅9月份錄3,500宗及370.8億港元，環比按月下跌27.4%及20.7%。宗數創2017年1月3,286宗後20個月新低，金額創2017年8月336.5億元後13個月新低。六招房策令住宅買賣明顯降溫，登記量連續3個月下調。

按季方面，2018年第三季整體住宅錄14,413宗及1,490.9億港元，按季下跌23.7%及18.1%。宗數創2017年第三季13,158宗後的4個季度新低。

整體登記方面，9月份樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄4,799宗及454.9億元，按月下跌28.2%及25.4%。今年6月政府宣布六招新房策後，市場觀望氣氛轉趨濃厚，整體登記宗數連跌3個月，並創2016年3月3,154宗後30個月新低。金額則繼2017年8月438.5億元後，創下13個月新低。

按季方面，2018年第三季錄19,953宗及2,058.0億元，按季下跌22.6%及7.3%。宗數將為2017年第三季19,131宗後，創下4個季度新低。

一手私人住宅方面，9月份錄1,235宗180.4億元，按月下跌16.3%及0.3%。一手數字為2018年5月的747宗及132.7億元之後，創4個月新低。雖然一手買賣輕微回落，但發展商持續推售大型新盤，而且銷售理想，相信一手數字會維持約1,000宗水平。

按季方面，2018年第三季錄4,449宗及709.6億元，按季下跌9.2%及微升3.0%。金額連續兩個季度迫近700億元高水平，第三季的金額更創下2017年第二季880.9億元後5個季度新高。

2018年9月份最高登記宗數的新盤是南昌站匯璽II，錄495宗及72.7億元。其次為元朗Grand YOHO二期，錄142宗及18.3億元。第三為元朗峻巒2C期PARK YOHO Milano，錄113宗及8.9億元。

二手私人住宅方面，9月份錄2,105宗及184.5億元，按月下跌31.5%及34.5%。宗數創2016年3月1,578宗後30個月新低，金額則創2017年2月184.0億元後19個按月新低。二手買賣連跌4個月，反映市場觀望氣氛濃厚。加上一手新盤熱賣，搶去二手購買力，以致二手交投轉趨淡靜。

按季方面，2018年第三季錄9,210宗及828.0億元，按季下跌29.1%及24.3%，並創2017年第三季的7,886宗及606.0億元後4個季度新低。

大型屋苑方面，2018年9月份嘉湖山莊錄28宗。太古城錄18宗、沙田第一城錄16宗及美孚新村錄14宗。