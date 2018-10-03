中國債務已現問題 貿易戰恐波及公股行庫？財長：對陸曝險尚安全

中國債務已出現問題，加上美中貿易戰升溫，讓公股行庫對大陸曝險備受矚目，財政部長蘇建榮今天表示，截至 8 月底，公股行庫對大陸的曝險金額為 7199 億，占淨值倍數為 0.49 倍，距離法規上限 1 倍仍有一段距離，尚在安全範圍內，財政部會密切觀察大陸經濟情勢變化。

蘇建榮今天出席立法院財委會進行業務報告並備質詢，立委吳秉叡質詢時指出，中國債務已出現問題，倘若美中貿易戰進一步引發壓力，屆時中國的系統性風險對台灣的影響程度將難以評估，更擔憂在大陸設點的公股金融機構將遭遇系統性風險。

蘇建榮答詢時回覆，中國債務包括國債與地方債等，已占 GDP 比重約 250%，財政部將密切觀察中國財政問題，至於公股行庫到 8 月底，對大陸曝險金額為 7199 億元，占淨額倍數為 0.49 倍，與規定的 1 倍上限還有一段距離，相信公股行庫會有其專業的審慎評估。

至於是否會影響稅收？蘇建榮則說，美中貿易戰對台灣產業的衝擊，必須從市場需求、產業聚落、供應鏈、原物料等進行評估，他並以 2008 年金融風暴為例，當年稅收因此短收 2000 億元，他認為，如果發生類似金融風暴的的重大事件，衍生系統性的風險，就有可能影響台灣稅收。