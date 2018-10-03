為何沙國增產難阻油價上漲？市場應重新仔細計算供應短絀數量

根據不少分析師的看法，沙烏地阿拉伯無法抵消所有伊朗的原油供應量，因此布蘭特原油在今年年底之前可能會達到每桶 100 美元。然而，沒有什麼是確定的，這種不確定性只會隨著伊朗制裁的啟動而加深。事實證明，事情並非他們所認為的那樣。

自從川普總統將美國撤出伊朗核協議之後，市場參與者一直操弄著 100 美元原油的話題。之後有一次 OPEC 會議，沙烏地阿拉伯和俄羅斯向市場保證，將有足夠的石油來保持價格穩定。再加上近日一連串不具名的消息頻傳印度和中國煉油商正在減採購伊朗原油，更加劇了人們對伊朗出口可能比原先擔心的限制更多的擔憂。

在 6 月間，很少有人會懷疑沙烏地阿拉伯聲稱有足夠的剩餘產能，並且如果需要，它可以提高產量達到每天 1200 多萬桶。然而，懷疑出現了。PVM 石油公司的 Stephen Brennock 在研究報告中表示，現在「焦點將轉向無力的全球產能，或更精確地說，就是沙烏地的備用產能。」

事實上，與伊朗供應量每天損失 200 萬桶的估計數相比，增產 150 萬桶是適當的。然而，現在就假設伊朗每日供應量 200 萬桶完全消失，為時尚早。

例如，TankerTrackers 上月報導說，波斯灣有超過 12 艘伊朗油輪失聯。現在，雖然其中一些可能作為海上行動儲油槽，但其他也可能正在前往進口國途中。

最新的一份報導基本上推升了布蘭特原油。來自中石化的匿名消息人士指出，這家中國最大原油煉油商將其從自朗進口原油削減至每天 13 萬桶。然而，這是美媒自行使用中石化和伊朗國家石油公司之間的「現行供應合約」推算而得。

上週，美媒還引用了印度煉油商的消息來源報導表示，它們 11 月未再訂購伊朗原油。然而，下這種令人震驚的新聞標題可能有點為時過早。還記得那些失聯的油輪嗎？除此之外，新德里政府官員當時告訴《路透》，還沒有決定停止購買伊朗原油。後來，伊朗外交部長表示，儘管受到制裁，印度仍會繼續購買伊朗原油。

《Oilprice.com》分析指出，在這些報導中我們能相信誰？這個問題最需要釐清的事實，是解釋為什麼油價在 2018 年底前會達到 100 美元，而不管實際供應情況如何。至少在 11 月底前，任何人都需要盡量收集有意義且可靠的油輪數據，來確定伊朗原油的損失量。屆時布蘭特原油可能正在測試 90 美元，畢竟沙烏地阿拉伯和科威特之前討論合併產量增加 50 萬桶的消息，並未對油價產生任何負面影響。

恰恰相反的是，布蘭特本週開始再次走高，目前交易價格超過每桶 83 美元。市場可能會感到恐慌，而一旦開始恐慌，就會忘記常識和邏輯。布蘭特油價很可能達到 100 美元，但至少在了解實際情況後，需求下滑，價格就會開始回落。