【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

僅管美加墨達成貿易協商，但中國政治還沒準備好，川普暫不與中國談判，加上美中貿易戰影響浮現，中國及美國製造業經濟數據皆有下滑現象；另外，剛上任的義大利聯合政府擴大財政赤字上限，超過歐盟規定，恐重演歐債危機， 2 日台股受上述消息影響，小幅開高後走低，權值股傷痕累累，令大盤接連失守五日、十日及 11000 點三道防線，終場加權指數收在 10919.63 點，下跌 132.17 點或 1.2%，成交額 1085.18 億元。 OTC 指數收在 134.26 點，下跌 0.55 點或 0.41%，成交額 256.26 億元。

2 日台股慘遭空襲，日線收長黑 K 棒，與港股、韓股、新加坡股市一同走弱，其中電子指數及元大台灣 50 指數表現甚至弱於大盤，所幸股價王連二日反彈，令大盤守穩季線關卡，惟日量不及五日均量，市場信心日益減少，不過 9 日 KD 值仍為黃金交叉，偏多格局不變。籌碼方面，三大法人期現貨同步偏空操作，其中外資不僅現貨賣超逾百億，台指期淨多單大減 1.4 萬餘口、台指選擇權淨多單也減了 6454 口，顯示態度轉為保守。近來美國不僅在經濟方面意圖孤立中國，美艦駛入南海，為東南亞區域和平再添緊張氣氛，亦令美中關係再惡化，著眼於不確定風險升溫，籌碼面偏弱，建議近期減碼持股，保守操作。

