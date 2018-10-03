〈離岸風電在地化〉與西門子歌美薩簽風電葉片樹脂供應合約 上緯首批樹脂材料本周出貨

上緯投控 (3708-TW) 繼先前與西門子歌美颯 (Siemens Gamesa) 簽署海洋風電第二階段風機採購合約後，今 (3) 日再與西門子歌美颯簽訂風電葉片樹脂供應合約，首批樹脂材料將於本周出貨，為首家供貨該公司離岸風電機組葉片的亞洲樹脂供應商。

上緯目前身兼國際風電大廠葉片材料供應商與離岸風電開發商的雙重角色，上緯表示，除持續推動樹脂材料與碳纖複合材料的風電葉片應用，促成風機材料國產化外，將如期完成海洋風電與海能風電風場建置，並持續投入台灣離岸風電運維在地化。

上緯董事長蔡朝陽表示，此次的風電葉片樹脂供應合約針對海洋風電第二階段的 22 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，目前正積極爭取西門子歌美颯於台灣與全球市場的合作機會，且除西門子歌美颯外，也積極進行各國際風機大廠的風電樹脂材料與風電碳纖維複合材料認證。

上緯從 2007 年投入風電葉片樹脂開發，至今年 8 月底為止，風電葉片樹脂共出貨逾 15 萬噸，約製造 3.8 萬支葉片，供超過 30GW(十億瓦) 風機之使用。國內離岸風電至 2025 年預估裝機量為 5.5GW，風電葉片樹脂用量約為 2.2 至 2.6 萬噸。