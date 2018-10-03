【大行報告】大華繼顯：A股全周休市 經濟數據利淡因素率先在港股反映

大華繼顯發表研報指，恒指上日(2日)收市跌662點，報27,126點。國指跌263點，收報10,754點。大市總成交909.81億港元，上升股份421隻，下跌股份1,227隻。

研報指出，美聯儲上周宣布加息後，港銀亦相隔12年再度調高最優惠利率。由於港股的估值在過去的加息周期中均有所收縮，難免令市場信心減弱，從恒指上周後期連續兩日的高開低收走勢中可見一斑。

研報又指，惟畢竟盈利前景才是對估值評估的重點，在面對加息困擾的同時，盈利增長亦受內地經濟持續放緩和貿易戰的陰霾籠罩。隨著內地公布遜預期的製造業PMI數據，特別是財新PMI回落至50的盛衰分界線，利淡情緒在A股休市的情況下率先在港股反映，跌勢在缺乏承接下更比上周急促。隔晚道指續創收市新高，港股ADR則升13點，維持偏弱走勢。

研報認為，技術走勢上，恒指再度受制於自7月形成的短期下降通道，在28,000點附近回落，未能全數回補八月底的下跌裂口之餘，亦維持中線浪低於浪走勢，該水平料成為後市反彈阻力。而內地本周全星期休市，或令港股續受壓，並下試同屬9月18日低位和9月13日上升裂口底部約26,649點的支持。惟月線圖上月正式形成「五連陰」，觀乎恒指對上在1997年、01至02年以及2015年出現相關形態後均能在下月作低位回升，故可留意下一輪港股超賣反彈的機會。