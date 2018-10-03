慶鈴汽車(01122-HK)附屬與同系整合發動機生產

慶鈴汽車股份(01122-HK)公布，慶鈴五十鈴發動機與五十鈴慶鈴汽車零部件訂合併協議，前者將作為合併完成後的存續公司，承繼後者的全部資產、負債、業務、資質、人員、合同及其他一切權利與義務，而後者將解散並註銷法人資格。

同時，該公司、控股股東慶鈴集團及五十鈴亦簽訂合資合同，以規限各自根據合併於慶鈴五十鈴發動機的權利和義務；及優先供貨備忘錄，以列明有關慶鈴五十鈴發動機，向該公司優先供貨的協定。

慶鈴五十鈴發動機分別由該公司及主要股東五十鈴各擁有50%權益，而五十鈴慶鈴汽車零部件分別由慶鈴集團及五十鈴各擁有49%及51%權益。完成合併後，慶鈴五十鈴發動機註冊資本將達3.24億元(美元.下同)，投資總額為4.86億元。公司、慶鈴集團及五十鈴的出資比例分別為19.33%、30.06%及50.61%，出資金額6268萬美元、9747萬美元及1.64億美元。

慶鈴汽車股份指出建議合併的原因，是由於中國國內有關環保的規定及要求日益嚴格，為了遵守及符合與排放相關的法律與規例，汽車發動機的生產現時面臨日益增長的高額開發費用成本。實施合併有利於現分散在慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件的發動機生產整合及開發資源集中，亦有利於從五十鈴導入最新發動機產品、技術，培育發動機研發技術隊伍，及擴大發動機外銷並壯大發動機產業。

合併完成後，該集團將從慶鈴五十鈴發動機採購發動機，確保所生產的汽車穩定獲得滿足最新排放節能法規要求的發動機總成供應，滿足市場需要。

