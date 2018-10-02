國銀前進越南最難 10家申設分行仍卡關 中信苦等13年最久

蔡英文政府積極推動「新南向政策」，金管會今 (2) 日一口氣同意遠銀申設新加坡、胡志明辦事處，但是，接下來還需要當地政府核准，在攻新南向中，以前進越南最難，據金管會統計，還有 9 家國銀、申設 10 家越南分行雖經金管會核准但越南遲遲未審批，其中，又以中國信託商銀從 2005 年 7 月苦等 13 年仍未成功最久。

目前國銀在越南計有 12 家銀行分別設於胡志明市、河內、同奈等地，共設立 9 家代表人辦事處、12 家分行及 1 家子銀行，其中，國泰世華商業銀行與越南工商銀行更合資設立世越銀行。

今年上半年國銀在越南共獲利 8.41 億元，其中獲利最高的是中信胡志明分行 1.74 億元，第二是國泰世華銀的世越子行 1.52 億元，第三是兆豐銀的胡志明分行 1.22 億元。

但是金管會表示，從 2014 年永豐銀的胡志明分行經越南核准設立後，還有 9 家國銀、申設 10 家越南分行雖經金管會核准，但越南政府未核准。

卡關的以申設河內分行最多，包括華南銀、中信銀、台銀、國泰世華銀和彰銀等五家銀行，又以中信銀從 2005 年至今等的最久。其次是申設胡志明市分行，包括合庫和國泰世華銀；其他還包括申設海陽分行的兆豐銀、申設隆安分行的台新銀、及申設平陽分行的新光銀行。

銀行局副局長莊琇媛解釋，主要是越南政府認為外資銀行一窩蜂集中在胡志明或是河內分行設點，這兩個據點已經過度飽和，所以在執照發放上陷入停擺。