同方康泰(01312-HK)取消出售產銷水泥及熟料業務

同方康泰(01312-HK)公布，跟進今年6月27日公布，由於出售事項之先決條件於最後截止日期或之前未獲達成，且出售協議之訂約方並無協定最後截止日期之任何進一步延長，故出售協議已於最後截止日期失效。誠如8月31日之公布所披露，該等貸款之到期日已延長至2019年2月28日。鑑於出售協議失效，該公司將就償還該等貸款進一步尋求其他資金來源。

今年6月27日的公布是同方康泰公布，該公司之直接全資附屬公司鉅聯有限公司與獨位第三方盛元訂立出售協議，據此，鉅聯同意向盛元墊付股東貸款為數3.8億元；及公司及盛元進一步同意，待盛元完成向鉅聯有關墊付股東貸款後，公司將於完成時按1元之售價，即時轉讓銷售股份，相當於公司持有鉅聯之全部股本。

於本公告日期，鉅聯結欠貸款人本金總額為3.8億元之該等貸款。於完成時，鉅聯將股東貸款用作償還該等貸款之本金額。此外，目前公司結欠鉅聯為數9,850.73萬元之債務。於完成時，作為出售事項之部分代價，盛元將於完成時承擔上述9,850.73萬元債務項下之負債，而公司之更替債務將獲解除，屆時將由盛元結欠鉅聯。因此，盛元之實際總代價為4.79億元。公司預期，出售事項將錄得虧損約2.46億元。鉅聯與附屬公司主要於中國從事製造及銷售水泥及熟料，以及買賣水泥。於完成後，鉅聯與附屬公司將不再為公司之附屬公司。