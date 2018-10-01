太陽城(01383-HK)為柬埔寨綜合度假村項目提供開業前及技術服務

太陽城集團(01383-HK)公布，9月29日，該公司之一間全資附屬公司SGMC(西港)與擁有人訂立技術服務協議，據此，SGMC(西港)應就位於柬埔寨西哈努克省之綜合度假村項目內之娛樂場向擁有人提供開業前及技術服務。該項目目前正在開發，估計建築面積約為550,000平方米，其中約120,000平方米將分配作娛樂場。該項目將包括娛樂場、酒店住宿、餐廳、商業單位、住宅大樓及體育和會議設施。娛樂場管理協議同日，SGMC(西港)與擁有人訂立娛樂場管理協議，據此，SGMC（西港）應在娛樂場開業後向擁有人提供有關娛樂場之管理服務。

根據技術服務協議，其初始期限將自生效日期開始計起12個月。然而，倘娛樂場管理協議被根據其條文終止，技術服務協議將於娛樂場管理協議終止當日自動終止。擁有人應按以下基準向SGMC(西港)支付服務費：25萬美元(相當於195萬港元)須於技術服務協議生效日期起15個歷日內預先支付；25萬美元(相當於195萬港元)須於項目擁有人在生效日期起六個月收到全部付款文件後15個歷日內支付；其後，倘擁有人與SGMC(西港)協定在期限結束後需要繼續提供有關服務，則須於每月末支付每月管理費41,667美元(相當於約325,303港元)。

根據娛樂場管理協議，其期限將自娛樂場管理協議日期（包括該日）開始，直至及包括預期開業日期後第20個完整歷年之12月31日，惟另行延長則令當別論。娛樂場管理協議項下SGMC(西港)服務之經營期限將自預期開業日期開始，直至屆滿日期為止。

作為SGMC(西港)根據娛樂場管理協議於經營期限內所提供管理服務之代價，擁有人應向SGMC(西港)支付以下所載管理費：於編製每月管理賬目後七個歷日內應付之每月基本管理費，相當於相關月份娛樂場博彩收益總額之3%；於編製各財政年度之財務報表後七個歷日內應付之年度獎勵費。

