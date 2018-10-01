香港置業：二手疲弱料9月全月逾千萬元二手住宅註冊量創1年新低

香港置業行政總裁李志成表示，二手市況疲弱，逾千萬元二手住宅交投表現亦欠佳，近月註冊量持續下滑。據土地註冊處最新資料顯示，9月至今(截至9月27日)逾千萬元二手住宅暫錄395宗註冊，較8月同期的450宗下跌約12.2%，料全月註冊量將跌至約400餘宗水平，屆時將連跌3個月，而且料創一年新低。

逾千萬元二手住宅註冊量比率則見反彈

不過因逾千萬元二手註冊量跌幅較同期整體二手住宅為低，故9月至今其佔整體二手住宅註冊量比率則反彈至約18.1%，較8月全月約15.3%增加約2.8個百分點。

本月至今港島區逾千萬元二手註冊量按月急挫逾25%

按分區劃分，9月至今港島、九龍及新界三區逾千萬元二手住宅註冊量走勢各自發展，其中港島區暫錄147宗逾千萬元二手住宅註冊，較8月同期的198宗下跌約25.8%，跑輸大市；新界區暫錄115宗逾千萬元二手住宅註冊，較8月同期的127宗亦下跌約9.4%；反觀，九龍區暫錄133宗逾千萬元二手住宅註冊，較8月同期的125宗增加6.4%，表現迥異(見表)。

按9月至今三區註冊宗數佔整體逾千萬元二手註冊宗數比率劃分，其中港島區佔比約37.2%，較8月同期約44.0%下跌約6.8個百分點；反觀，九龍區佔比約33.7%，較8月同期約27.8%增加約5.9個百分點；新界區佔比約29.1%，較8月同期約28.2%增加約0.9個百分點。