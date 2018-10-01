利嘉閣：十大屋苑周末僅1宗成交

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受本港銀行陸續跟隨美國加息以及中美貿易戰升溫，市場買家普遍卻步，加上港島及九龍區業主持貨力仍然強勁，未願意作太大折讓符合準買家預期，二手交投未見生機。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(9月29日至9月30日)十大指標屋苑僅錄1宗二手買賣個案，較上周末(9月22至9月23日）的3宗，萎縮約67%，連續三周單位數成交。而三天國慶節假期(9月29日至10月1日)，十大指標屋苑合共錄得2宗成交，較去年的11宗大幅跌近82%。

廖偉強指出，本港有大銀行近日宣佈因應市況加息，加上中美貿易戰持續，令不少準買家卻步入市。市場上不少買家期望業主減價出貨，惟港島及九龍區二手業主持貨力強，繼續形成牛皮拉鋸局面。相反新界區大型上車盤有業主早前已願減8至10%售出單位打開成交缺口，使新界區有輕微起息。廖氏指，要待港島及九龍區業主真正感受到減價出貨的壓力及一手焦點新盤不斷以優惠定價搶盡二手客源，冀可逼使業主陸續減價，為二手成交量復甦。

於剛過去的三天長假期十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，只有新界區錄得2宗成交，而港島及九龍區均未錄得成交；三區整體情況不堪。若以屋苑劃分，只有沙田第一城錄2宗買賣、其餘9個屋苑包括太古城、康怡花園、杏花村、黃埔花園、麗港城、新都城、美孚新村、嘉湖山莊及映灣園，紛紛錄得零交投。

