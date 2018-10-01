【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到外資看好新 iPhone 拉貨題材激勵，大立光今日領漲蘋概股反彈走高，金融股也在富邦金上漲逾 1% 帶動下續漲，其他有政策利多的如風電及生技族群也同步走高，帶動加權指數收盤上漲 45.46 點，站穩 11000 點關卡，籌碼方面，外資於期現貨合計買超 122.39 億。

《國際金融市場焦點分析》

中國本週進入國慶長假，經濟數據方面，9 月份中國 PMI 公佈數值 50.8 不如市場預期，並創下年內新低，其中 PMI 生產指數和新訂單指數下跌至 53 和 52，較上月下跌 0.3 和 0.2 個百分點，進口亦持續下跌，從上月 49.1 下跌至 48.5，連續三月位於榮枯線下方；加拿大加入墨西哥與美國達成貿易協定，市場樂觀氣氛使得日圓續貶逼近 114 關卡，日經指數受到激勵，續創 1991 年 11 月以來新高。

《國際商品市場焦點分析》

義大利財政赤字高於歐盟規範，引發市場擔憂義大利債務問題，一度帶動原油出現下跌，不過在伊朗目前出口減少幅度高於市場預期下，加上亞洲第四季度將有三座大型煉油廠投入生產，貝克休斯公佈之鑽油平台增加不如市場預期，推動布侖特原油創下 4 年新高；農產品庫存高於市場預期，導致週五農產品普遍呈現下跌，其中玉米及黃豆期貨下跌幅度超過 1%。

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